ВЕНА, 4 июн — ПРАЙМ. На нефтяном рынке наблюдается баланс спроса и предложения, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. Россия продлит добровольное сокращение добычи нефти до конца 2024 года

"Все сходятся к тому, что ситуация более-менее сбалансированная, есть баланс спроса и предложения, в том числе благодаря тем решениям, которые принимает ОПЕК +", — сказал Новак в интервью телеканалу "Россия 24", давая оценку ситуации на рынке.

По словам вице-премьера, в 2023 году наблюдается рост спроса на нефть, особенно в летний период. "Мы видим активизацию бизнеса, предпринимательства во многих странах, увеличение количества автомобильных перевозок, увеличение количества авиаперевозок. Это, конечно, позитивные факторы, которые влияют на увеличение спроса", — пояснил Новак.

Он также отметил, что по итогам заседания были приняты те решения, которые позволяют наиболее точно сегодня прогнозировать баланс спроса и предложения до конца 2023 года. "Принято решение и до конца 2024 года для того, чтобы рынок видел, что мы продолжаем взаимодействовать, что у нас есть желание и далее совместно работать по ситуации на рынке", — отметил Новак.

ОПЕК+ по итогам прошедшего в воскресенье заседания договорился о корректировке общего уровня добычи нефти с 2024 года до 40,46 миллиона баррелей в сутки. Россия же должна скорректировать добычу нефти с 2024 года до 9,828 миллиона баррелей в сутки.