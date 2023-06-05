АСТАНА, 5 июн — ПРАЙМ. Казахстан продлит добровольное сокращение добычи нефти на уровне 78 тысяч баррелей в сутки до конца 2024 года, сообщила пресс-служба министерства энергетики республики.

"Казахстан продлит свое добровольное сокращение на 78 тысяч баррелей в сутки до конца декабря 2024 года в качестве меры предосторожности в координации со странами-участницами в соглашении ОПЕК+, которые ранее объявили о добровольном сокращении в апреле", — говорится в сообщении ведомства.

В пресс-релизе отмечается, что это добровольное сокращение будет осуществляться по сравнению с требуемым уровнем добычи, согласованным на 35 министерской встрече ОПЕК+ 4 июня 2023 года.

Ряд стран ОПЕК+, включая Саудовскую Аравию, в начале апреля объявили, что будут добровольно сокращать добычу нефти с мая до конца года на 1,16 миллиона баррелей в сутки (сверх текущих квот), Россия продлила свое добровольное сокращение на 500 тысяч баррелей также до конца года.

В воскресенье ряд стран сообщили, что продлят добровольные сокращения до конца 2024 года. В том числе продлевает свое сокращение Россия.