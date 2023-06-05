НЬЮ-ДЕЛИ, 5 июн — ПРАЙМ. Импорт Индией нефти из России в мае превысил совокупные поставки в эту страну из Саудовской Аравии, Ирака, ОАЭ и США, свидетельствуют данные системы отслеживания энергетических грузов Vortexa, которые приводит издание Economic Times. Россия не видит перспектив для продления "зерновой сделки", заявили в МИД

Согласно данным компании, в мае Индия получала из России 1,96 миллиона баррелей в день, что на 15% больше, чем в апреле. Увеличение доли России произошло за счет традиционных поставщиков с Ближнего Востока и из США.

В частности, Ирак в мае поставлял Индии 0,83 миллиона баррелей нефти в сутки, ОАЭ — 203 тысячи баррелей в сутки, США — 138 тысяч баррелей в сутки. Согласно данным аналитической компании, поставки из Саудовской Аравии в Индию сократились до 560 тысяч тонн — самого низкого уровня с февраля 2021 года.

На долю России пришлось почти 42% всей сырой нефти, импортированной Индией в мае — это самая высокая доля для отдельной страны за последние годы. При этом доля стран-участниц ОПЕК в импорте нефти в Индию в минувшем месяце упала до рекордно низкого уровня в 39%.

Компания отмечает, что в апреле средняя стоимость российской нефти, доставленной к берегам Индии, включая затраты на фрахт, составила 68,21 доллара за баррель. Средняя стоимость нефти из Саудовской Аравии, отправляемой в Индию в апреле, составляла 86,96 доллара за баррель, тогда как иракская нефть стоила 77,77 долларов за баррель.

Цена на импорт в мае еще не объявлена.