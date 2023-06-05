Wall Street Journal: Saudi Aramco повысила цены на нефть на июль для Азии, США и Европы
МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ. Нефтегазовая госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco повысила июльские отпускные цены на нефть для покупателей из Азии, США и Европы, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой данные компании.
Стоимость марки Arab Light для покупателей из Азии понижена на 0,45 доллара за баррель. Таким образом, она будет на 3 доллара за баррель превышать цену корзины сортов Oman/Dubai.
Для потребителей из США цены в июле на Arab Light были повышены на 0,9 доллара, теперь она продается с премией в 7,15 доллара по отношению к ASCI. Цены на другие марки были также повышены на 0,9 доллара.
Для северо-западной части Европы для нефти сортов Light, Extra Light Medium и Heavy цены были повышены на 0,9 доллара, для Средиземноморья – 0,6 доллара. Таким образом, Arab Light с поставкой в июле для северо-западной Европы продается на 3 доллара дороже ICE Brent, а для Средиземноморья — дороже на 2,5 доллара к стоимости ICE Brent.
Saudi Aramco — национальная нефтегазовая компания Саудовской Аравии, основана в 1933 году. Компания представлена на трех основных мировых энергетических рынках Азии, Европы и Северной Америки. Штат превышает 70 тысяч человек.
https://1prime.ru/oil/20230605/840762579.html