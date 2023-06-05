МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ. Нефтегазовая госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco повысила июльские отпускные цены на нефть для покупателей из Азии, США и Европы, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой данные компании. Российский рынок акций снизился на 0,9 процента за торговую сессию

Стоимость марки Arab Light для покупателей из Азии понижена на 0,45 доллара за баррель. Таким образом, она будет на 3 доллара за баррель превышать цену корзины сортов Oman/Dubai.

Для потребителей из США цены в июле на Arab Light были повышены на 0,9 доллара, теперь она продается с премией в 7,15 доллара по отношению к ASCI. Цены на другие марки были также повышены на 0,9 доллара.

Для северо-западной части Европы для нефти сортов Light, Extra Light Medium и Heavy цены были повышены на 0,9 доллара, для Средиземноморья – 0,6 доллара. Таким образом, Arab Light с поставкой в июле для северо-западной Европы продается на 3 доллара дороже ICE Brent, а для Средиземноморья — дороже на 2,5 доллара к стоимости ICE Brent.

Saudi Aramco — национальная нефтегазовая компания Саудовской Аравии, основана в 1933 году. Компания представлена на трех основных мировых энергетических рынках Азии, Европы и Северной Америки. Штат превышает 70 тысяч человек.