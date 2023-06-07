МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 2 июня, увеличилась на 200 тысяч баррелей в день — до 12,4 миллиона баррелей в сутки, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны. Йеллен раскрыла, в каких секторах экономики США намечается спад

В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 12,275 миллиона баррелей в сутки.

Точные данные о добыче управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. По окончательным данным, добыча нефти в США в марте составила 12,7 миллиона баррелей в сутки, в апреле — 12,64 миллиона баррелей в день. А за весь прошлый год добыча в среднем оценивается в 11,89 миллиона баррелей в сутки.

Минэнерго 6 июня повысило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам 2023 и 2024 годов на 80 тысяч баррелей в день — до 12,61 миллиона баррелей в сутки и 12,77 миллиона баррелей в сутки соответственно.