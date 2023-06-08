МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Правительство Эквадора ожидает, что добыча нефти в стране достигнет 480 000 баррелей в день. Об этом в среду сообщил министр энергетики страны Фернандо Сантос. Запасы нефти в США за неделю по 2 июня неожиданно снизились

"Производство нефти сохранится на уровне примерно 480 000 баррелей в день", — сообщил Сантос в интервью.

Министр добавил, что добычу усложняет возраст месторождений. "Это месторождения, которые разрабатываются 50 лет", — посетовал министр.

Согласно данным правительства, текущий объем добычи составляет примерно 470 000 баррелей в день.