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В Эквадоре раскрыли ожидаетмый объем добычи нефти в стране
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Правительство Эквадора ожидает, что добыча нефти в стране достигнет 480 000 баррелей в день. Об этом в среду сообщил министр энергетики страны Фернандо Сантос. "Производство нефти... ПРАЙМ, 08.06.2023
нефть, энергетика, новости, эквадор, нефть, прогноз
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Правительство Эквадора ожидает, что добыча нефти в стране достигнет 480 000 баррелей в день. Об этом в среду сообщил министр энергетики страны Фернандо Сантос.
"Производство нефти сохранится на уровне примерно 480 000 баррелей в день", — сообщил Сантос в интервью.
Министр добавил, что добычу усложняет возраст месторождений. "Это месторождения, которые разрабатываются 50 лет", — посетовал министр.
Согласно данным правительства, текущий объем добычи составляет примерно 470 000 баррелей в день.