МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Экспорт нефти из России в дружественные страны по итогам 2022 года вырос на 76%, нефтепродуктов – на 20%, а трубопроводного и сжиженного газа – на 8%, сообщил вице-премьер Александр Новак в своей авторской статье в журнале "Энергетическая политика". Минсельхоз назвал долю поставок в дружественные страны в экспорте России

Новак отметил, что планомерная работа по диверсификации экспорта российских энергоресурсов ведется уже не первый год. Вся имеющаяся инфраструктура в страны Азии (нефтепровод ВСТО, газопровод "Сила Сибири", проект "Ямал СПГ") позволила оперативно перенаправить значительные объемы энергоресурсов.

"Уже в мае 2022 года поставки нефти из России в страны Азии впервые превысили объемы, направляемые в Европу. По итогам 2022 года рост экспорта нефти в дружественные страны составил 76% год к году, нефтепродуктов – 20% год к году, газа (трубопроводный газ и СПГ) – 8% год к году. Всего с западных рынков на восточные в прошлом году было перенаправлено почти 40 миллионов тонн нефти и нефтепродуктов", — пишет Новак.

"Для беспрепятственного доступа российского нефтяного сырья на рынки рассматривается возможность создания с дружественными государствами новой системы клубов взаимного страхования и перестрахования рисков перед третьими лицами (P&I страхования). Ее главное преимущество — независимость от страховых и банковских услуг недружественных стран, устойчивость и масштабируемость для всех видов поставок", — добавил вице-премьер.

По его словам, усилия правительства РФ сегодня направлены на дальнейшее развитие энергетической инфраструктуры в страны АТР, наращивание дружественного флота, а также создание финансовой инфраструктуры, включая систему платежей и страхования.

"Также прорабатывается механизм реализации не только энергоносителей, но и услуги по их доставке конечному потребителю", — добавил вице-премьер.