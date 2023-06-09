МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Высокая инфляция в мировой экономике вернется в 2025-2026 годах на фоне роста стоимости нефти до 130-150 долларов за баррель марки Brent, спрогнозировал для РИА Новости управляющий директор, M.I. Achkasov & Co Максим Ачкасов и рассказал, во что инвестировать в таких условиях. Вышли данные о майской инфляции в Китае

В последние годы политика ведущих центробанков грозила инфляцией, и только в 2023 году ее показатели "заставили" регуляторов принять меры, которые замедлили темпы роста цен, рассуждает эксперт. "Данные показывают, что в США инфляция (в годовом исчислении – ред.) снизилась с 6% в феврале 2023 года до 5% в марте и 4,9% в апреле. В связи с этим вторая половина 2023 года может стать периодом начала поворота в сторону облегчения денежно-кредитной политики со стороны ведущих центральных банков, включая понижение процентных ставок", — ожидает он.

"Однако, несмотря на замедление инфляции в 2023 году, это может оказаться временным трендом. Резкий рост цен, в частности на продовольствие, указывает на то, что инфляция никуда не уходит. В 2025-2026 годах ожидается возвращение более высоких уровней инфляции — 5-7% в сравнении с ожидаемым коридором 4-5% в 2023–м, если смотреть на экономику США", — прогнозирует Ачкасов.

Инфляция продолжит усиливаться на фоне роста цен на сырье и промышленные металлы, ожидает эксперт. "Эта тенденция является прямым следствием длительного периода недоинвестирования, что приведет к структурному дефициту на рынке. В частности, цена на нефть марки Brent ожидается в коридоре 100-130 долларов за баррель в 2024 году и 130-150 долларов в 2025-м. Существенный рост цен на нефть и превышение отметки 100 долларов за баррель в 2024 году станет триггером начала ускорения инфляции", — ожидает он. Последние недели Brent колеблется в диапазоне 71-77 долларов за баррель.

"Рост цен на сельскохозяйственную продукцию, обусловленный дисбалансом между растущим спросом и ограничениями посевных площадей, "добавит огня" темпам роста инфляции. Последнее усугубляется климатическими изменениями, оказывающими негативное влияние на урожайность", — добавляет Ачкасов.

Золото и драгоценные металлы являются классическими инструментами хранения сбережений во время инфляции и экономических потрясений, отмечает он. "Кроме того, инвестиции в промышленные металлы и сельскохозяйственные активы могут показать высокую доходность. Концентрированный портфель инвестиций в эти секторы станет надежным защитником капитала и инструментом хеджирования рисков", — резюмирует эксперт.