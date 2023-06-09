МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются в пятницу утром примерно на 0,6%, пока рынки продолжают оценивать решение ОПЕК+ о сокращении добычи, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. В России оценили влияние сокращений добычи нефти в рамках ОПЕК+ на бюджет

По состоянию на 8.21 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,61%, до 75,5 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI — на 0,65%, до 70,83 доллара.

Рынки продолжают оценивать ситуацию вокруг добычи ОПЕК+. По итогам заседания 4 июня альянс ОПЕК+ объявил о продлении своей сделки на 2024 год и снижении со следующего года общего целевого уровня добычи нефти на 1,4 миллиона баррелей в сутки.

"Падение цен на нефть после встречи ОПЕК+, вероятно, отражает опасения по поводу глобального роста спроса на нефть", — цитирует агентство Блумберг мнение директора отдела исследований по товарам горнодобывающей промышленности и энергетики Commonwealth Bank of Australia Вивека Дхара (Vivek Dhar).

Также в пятницу будут опубликованы данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes о числе действующих нефтяных буровых установок в США за неделю по 9 мая. За прошлую неделю их число сократилось на 5 — до 570 агрегатов.