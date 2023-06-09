МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть слабо растут в пятницу днем, рынки продолжают оценивать факторы спроса и предложения на рынке, свидетельствуют данные торгов. Песков прокомментировал позицию Эр-Рияда по нефти

По состоянию на 13.59 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 0,22%, до 76,13 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI — на 0,21%, до 71,44 доллара.

Основными факторами для рынка остаются перспективы спроса и предложения в свете опасений по поводу восстановления экономики, а также на фоне перспектив предложения после решения ОПЕК+ о снижении добычи.

"Мировая экономика замедляется, и у этого есть много признаков, особенно в Китае, где экономические новости становятся все более тревожными", — сказал агентству Блумберг аналитик PVM Oil Associates Ltd. Стивен Бреннок (Stephen Brennock).

По итогам заседания 4 июня альянс ОПЕК+ объявил о продлении своей сделки на 2024 год и снижении со следующего года общего целевого уровня добычи нефти на 1,4 миллиона баррелей в сутки.