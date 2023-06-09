МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются в пятницу вечером на 1 процент после публикации данных об инфляции в Китае, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. Инфляция в России в мае замедлилась до 0,31 процента

По состоянию на 20.42 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent уменьшалась на 0,92 процента, до 75,28 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI — на 1 процент, до 70,58 доллара.

По словам главного рыночного аналитика KCM Trade Тима Уотерера (Tim Waterer), которого цитирует портал MarketWatch, пятничные данные по инфляции в Китае, которые оказались ниже ожиданий, сигнализируют о неопределенности прогноза по спросу на нефть. КНР является одним из крупнейших импортеров сырья.

"Низкие показатели роста потребительских цен и цен производителей в КНР вновь демонстрируют, что перспективы мирового спроса на нефть в лучшем случае туманны", — сказал Уотерер.

Также в пятницу были опубликованы данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes о числе действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 9 июня их число выросло на одну — до 556 агрегатов.