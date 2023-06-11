НЬЮ-ДЕЛИ, 11 июн — ПРАЙМ. Первая партия российской нефти прибыла в пакистанский порт Карачи, в понедельник начнется ее разгрузка, сообщил премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф. Нефть подешевела на один процент на данных об инфляции

"Я выполнил еще одно из своих обещаний нации. Рад сообщить, что первый груз российской сырой нефти со скидкой прибыл в Карачи и завтра начнется выгрузка нефти", — написал премьер в Twitter.

Он отметил, что "сегодня знаменательный день" и добавил, что Пакистан продвигается к "процветанию, экономическому росту и энергетической безопасности".

"Это первый в истории груз российской нефти в Пакистан и начало новых отношений между Пакистаном и Российской Федерацией. Я воздаю должное всем тем, кто остался частью этого национального начинания и внес свой вклад в воплощение обещания об импорте российской нефти в реальность", — добавил премьер Пакистана.

В конце марта в МИД РФ заявили, что компании РФ и Пакистана прорабатывают вопрос поставок российской нефти, достигнуты предварительные договоренности по цене и обсуждается отправка пилотной партии топлива.