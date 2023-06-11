Премьер-министр Пакистана сообщил о прибытии первой партии российской нефти
Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф: первая партия российской нефти прибыла в страну
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НЬЮ-ДЕЛИ, 11 июн — ПРАЙМ. Первая партия российской нефти прибыла в пакистанский порт Карачи, в понедельник начнется ее разгрузка, сообщил премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф.
"Я выполнил еще одно из своих обещаний нации. Рад сообщить, что первый груз российской сырой нефти со скидкой прибыл в Карачи и завтра начнется выгрузка нефти", — написал премьер в Twitter.
Он отметил, что "сегодня знаменательный день" и добавил, что Пакистан продвигается к "процветанию, экономическому росту и энергетической безопасности".
"Это первый в истории груз российской нефти в Пакистан и начало новых отношений между Пакистаном и Российской Федерацией. Я воздаю должное всем тем, кто остался частью этого национального начинания и внес свой вклад в воплощение обещания об импорте российской нефти в реальность", — добавил премьер Пакистана.
В конце марта в МИД РФ заявили, что компании РФ и Пакистана прорабатывают вопрос поставок российской нефти, достигнуты предварительные договоренности по цене и обсуждается отправка пилотной партии топлива.
https://1prime.ru/oil/20230611/840803607.html
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