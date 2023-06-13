МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Добыча нефти в России в апреле снизилась на 100 тысяч баррелей в сутки по сравнению с уровнем марта — до 9,6 миллиона баррелей в сутки, следует из данных июньского доклада ОПЕК. Цены на нефть коррекционно растут после падения днем ранее

"Добыча жидких углеводородов в России в апреле снизилась по сравнению с предыдущим месяцем на 176 тысяч баррелей в сутки, в среднем до 10,9 миллиона баррелей в сутки. Из этого объема 9,6 миллиона баррелей в сутки приходится на сырую нефть и 1,4 миллиона баррелей в сутки на конденсат", — говорится в докладе.

При этом в майском докладе ОПЕК указывала, что добыча жидких углеводородов в России в марте уменьшилась в месячном выражении на 282 тысячи баррелей в сутки, до 11,1 миллиона баррелей. На нефть в марте пришлось 9,7 миллиона баррелей в сутки, а на конденсат — 1,4 миллиона.

Таким образом, добыча нефти в РФ в апреле снизилась по сравнению с мартом на 100 тысяч баррелей в сутки, следует из докладов ОПЕК. Организация ссылается в них на собственные данные и информацию журнала "Нефте компас" (Nefte Compass, принадлежит международной информационно-аналитической группе Energy Intelligence). Energy Intelligence является одним из признанных ОПЕК и ОПЕК+ независимых источников информации.

Вице-премьер РФ Александр Новак в феврале заявил, что Россия в марте добровольно сократит добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки с уровня февраля, что будет способствовать восстановлению рыночных отношений на фоне введения некоторыми странами механизма потолка цен на российские нефть и нефтепродукты. Позднее, в марте, он сообщил, что РФ выходит на заявленный объем сокращения и достигнет его в последних числах месяца.

Затем это решение было продлено до конца 2023 года, а позднее — до конца 2024 года. Базой отсчета является февральский уровень добычи в 9,828 миллиона баррелей в сутки, который Россия представила ОПЕК+. Вместе с РФ дополнительно добровольно сокращают добычу и ряд других стран альянса, включая Саудовскую Аравию.