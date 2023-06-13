Добыча нефти в России в апреле снизилась на 100 тысяч баррелей в день МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Добыча нефти ОПЕК в мае, первом месяце добровольных сокращений, снизилась на 464 тысячи баррелей в сутки к уровню апреля — до 28,06 миллиона баррелей в сутки, страны организации добывали меньше разрешенных им сделкой ОПЕК+ уровней на 1,9 миллиона баррелей в сутки, выполняя соглашение на 252%, следует из данных июньского доклада ОПЕК.

"Согласно данным вторичных источников, общий объем добычи нефти 13 стран ОПЕК в мае 2023 года составил в среднем 28,06 миллиона баррелей в сутки, что на 464 тысячи баррелей в сутки меньше, чем в предыдущем месяце. Добыча нефти выросла в основном в Нигерии, Анголе и Иране, тогда как сократилась в Саудовской Аравии, ОАЭ и Кувейте", — говорится в докладе.

Обязательства в рамках соглашения ОПЕК+ имеют 10 из 13 стран ОПЕК, которые должны были сокращать добычу в мае на 1,273 миллиона баррелей в сутки от целевого уровня августа 2022 года. Однако фактически в мае показатель составил 3,207 миллиона баррелей. Таким образом, ОПЕК выполнила сделку на 252%, сокращая добычу на 1,9 миллиона баррелей в сутки больше плана.

В апреле текущего года ряд стран ОПЕК+ заявили о добровольных сокращениях добычи с мая до конца года сверх существующих квот на 1,16 миллиона баррелей в сутки, из которых только на страны-участницы ОПЕК приходится 1,04 миллиона баррелей. Соответственно, текущий уровень добычи организации ниже не только квот в рамках ОПЕК+, но и целевого уровня с учетом дополнительных сокращений. Россия в апреле также заявила, что продлевает свое добровольное сокращение добычи на 500 тысяч баррелей в сутки до конца года.

ОПЕК+ в мае 2020 года сократил добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией. Затем условия соглашения неоднократно корректировались. В августе 2022 года альянс перешел к финальному этапу выхода из своих сокращений. В октябре же ОПЕК+ решил, что в ноябре-декабре будет снижать добычу на 2 миллиона баррелей в сутки от августовского уровня, в 2023 году пока продолжает следовать этим же параметрам.

При этом ряд стран ОПЕК+ из-за естественного снижения добычи, технических моментов или внешних ограничений до сих пор не могут нарастить добычу до позволенного им уровня.

ОЖИДАНИЯ ОТ ДРУГИХ ИГРОКОВ

ОПЕК продолжает ждать роста добычи нефти вне организации в 2023 году по сравнению с 2022 годом на 1,4 миллиона баррелей в сутки, до 67,2 миллиона баррелей в сутки.

"Согласно прогнозам, производство жидких углеводородов в странах вне ОПЕК в 2023 году вырастет на 1,4 миллиона баррелей в сутки по сравнению с прошлым годом, без изменений по сравнению с прошлым месяцем", — говорится в докладе.

При этом оценка показателя в первом и втором кварталах увеличена на 80 и 800 тысяч баррелей в сутки, до 67,7 миллиона баррелей в сутки. В третьем и четвертом кварталах сокращёна на 120 и 240 тысяч баррелей, до 66,7 и 67,2 миллиона баррелей в сутки соответственно.

Прогнозируется, что основными драйверами роста в 2023 году будут США, Бразилия, Норвегия, Канада, Казахстан и Гайана, в то время как добыча нефти будет снижаться в основном в России. "Сохраняется неопределенность в отношении потенциала добычи сланцевой нефти в США и внепланового технического обслуживания в 2023 году", — отмечает ОПЕК.

Добыча нефти вне организации в 2022 году составила 65,8 миллиона баррелей в сутки.

ПРОГНОЗ ДОБЫЧИ В США

ОПЕК повысила прогноз по добыче нефти в США в 2023 году на 0,02 миллиона баррелей в сутки, теперь ожидает роста показателя на 0,71 миллиона баррелей в сутки, до 12,59 миллиона баррелей в сутки. В Иране ждут разблокировки валютных ресурсов в ближайшие недели

В предыдущем, майском, докладе ОПЕК прогнозировала рост в 2023 году на 0,69 миллиона баррелей в сутки по сравнению с 2022 годом, до 12,57 миллиона баррелей в сутки.

ОПЕК объясняет свои ожидания "высоким уровнем бурения и заканчивания скважин" в США.

По оценке ОПЕК, добыча нефти в стране в 2021 году составила 11,25 миллиона баррелей, а в 2022 году — 11,89 миллиона баррелей в сутки.

ПРОГНОЗ ДОБЫЧИ В РОССИИ

ОПЕК сохранила прогноз по снижению добычи жидких углеводородов (нефти и конденсата) России в 2023 году на 0,75 миллиона баррелей в сутки, до 10,28 миллиона баррелей в сутки. СМИ: США решили нажиться на Польше

"По оценкам, добыча жидких углеводородов в России в 2023 году снизится на 0,75 миллиона баррелей в сутки, в среднем до 10,28 миллиона баррелей в сутки, неизменно по сравнению с оценкой в предыдущем месяце", — говорится в докладе.

"Стоит отметить, что ожидаемое сокращение учитывает недавно объявленную добровольную корректировку добычи до конца 2023 года", — добавляет ОПЕК.

В 2022 году добыча жидких углеводородов в России выросла на 0,2 миллиона баррелей в сутки, примерно до 11 миллионов баррелей в сутки, оценивают эксперты организации.

Альянс ОПЕК+ по итогам заседания 4 июня объявил о продлении своей нефтяной сделки на 2024 год и снижении со следующего года общего целевого уровня добычи на 1,4 миллиона баррелей в сутки. Кроме того, продолжаются и даже переносятся в следующий год и дополнительные, так называемые добровольные, сокращения добычи нефти отдельными странами (сверх своих квот). В том числе Россией и Саудовской Аравией – по 500 тысяч баррелей в сутки, причем Эр-Рияд объявил о усилении своего сокращения на июль на 1 миллион баррелей в сутки с возможностью продления.

Добровольное дополнительное сокращение добычи альянса позиционируется как превентивный шаг, чтобы поддержать стабильность рынка и нивелировать возможные риски.