МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Добыча нефти в России в мае составила 9,533 миллиона баррелей в сутки, что ниже уровня февраля на 416 тысяч баррелей в сутки, заявила ОПЕК+ со ссылкой на вторничные источники. Страны ОПЕК в мае снизили добычу на 464 тысячи баррелей в день

"Добыча нефти в России в мае 2023 года составила 9,533 миллиона баррелей в сутки, что на 0,416 миллиона баррелей в сутки ниже уровня февраля 2023 года, согласно вторичным источникам", — говорится в сообщении.

ОПЕК+ также сообщила, что скорректировала квоту для России, которая будет действовать с 1 января по 31 декабря 2024 года. Изменение квоты связано с пересмотром уровня добычи в феврале, отмечает альянс. По его данным, во втором месяце года Россия добывала 9,949 миллиона баррелей в сутки, это и будет считаться целевым уровнем на следующий год.

По итогам министерской встречи 4 июня ОПЕК+ назначил России квоту в 9,828 миллиона баррелей в сутки. Тогда же ОПЕК+ сообщал, что этот уровень будет уточняться в контакте с Россией и независимыми источниками, между которыми возникли сложности в коммуникации из-за западных санкций. Таким образом, в рамках сделки предельный объем добычи повышен на 121 тысячу баррелей в сутки.

Альянс ОПЕК+ по итогам заседания 4 июня объявил о продлении своей сделки на 2024 год и снижении со следующего года общего целевого уровня добычи нефти на 1,4 миллиона баррелей в сутки. Кроме того, продолжаются и даже переносятся в следующий год дополнительные, так называемые добровольные, сокращения добычи отдельными странами. В том числе Россией и Саудовской Аравией — по 500 тысяч баррелей в сутки, причем Эр-Рияд объявил о усилении своего сокращения на июль на 1 миллион баррелей в сутки с возможностью продления.

Россия ведет свое добровольное сокращение добычи нефти от уровня февраля 2023 года. Мониторинг будет вестись по независимым источникам, сообщал ранее вице-премьер РФ Александр Новак.