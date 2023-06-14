МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило прогноз спроса на нефть в мире в 2023 году, теперь ожидает его на уровне 102,3 миллиона баррелей в сутки (б/с), сообщается в июньском докладе агентства. МЭА ждет дальнейшего снижения добычи нефти ОПЕК+

"Спрос на нефть в мире в 2023 году вырастет на 2,4 миллиона баррелей в сутки, до нового рекорда в 102,3 миллиона баррелей в сутки", — говорится в докладе. Это на 300 тысяч баррелей в сутки больше, чем прогнозировалось в майском докладе.

Агентство отмечает, что спрос в первом квартале составил 100,5 миллиона баррелей в сутки. Во втором квартале МЭА прогнозирует его увеличение до 101,6 миллиона баррелей в сутки, а в третьем и четвертом ожидает на уровнях 103,4 и 103,5 миллиона баррелей в сутки.

Аналитики агентства добавляют, что спрос в Китае в апреле достиг исторического рекорда в 16,3 миллиона баррелей в сутки. При этом на долю стран, не входящих в ОЭСР, приходится 90% прироста в 2023 году, поскольку спрос в ОЭСР остается вялым на фоне текущего спада производства.

В 2024 году восстановление экономики после пандемии в основном завершится, рост спроса на нефть замедлится до 860 тысяч баррелей в сутки — до 103,1 миллиона баррелей в сутки, прогнозируют в агентстве.

Кроме того, МЭА повысило прогноз по мировой добыче нефти на текущий год: теперь ожидает ее роста на 1,4 миллиона баррелей в сутки, до 101,3 миллиона баррелей в сутки.

"Прогнозируется, что мировая добыча нефти в текущем году достигнет рекордного уровня в 101,3 миллиона баррелей в сутки, в следующем — 102,3 миллиона баррелей в сутки", — говорится в докладе.

Месяцем ранее МЭА прогнозировало, что добыча нефти в мире в 2023 году вырастет на 1,2 миллиона баррелей в сутки — до 101,1 миллиона баррелей в сутки.

В докладе также отмечается, что, по ожиданиям МЭА, добыча нефти вне ОПЕК+ увеличится на 1,9 миллиона баррелей в сутки в 2023 году и на 1,2 миллиона баррелей в сутки в 2024 году. При этом ОПЕК+, по прогнозу МЭА, совокупно сократит добычу на 200 тысяч баррелей в сутки в 2024 году.

В мае добыча нефти в мире сократилась на 660 тысяч баррелей в сутки, до 100,6 миллиона баррелей, после введения дополнительных ограничений некоторыми странами ОПЕК+. Саудовская Аравия обещала сократить добычу еще на 1 миллион баррелей в сутки в июле.