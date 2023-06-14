МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) полагает, что добыча нефти в России в мае сократилась на 150 тысяч баррелей в сутки, до 9,45 миллиона баррелей, нефтяной экспорт также снизился — на 260 тысяч баррелей за счет падения по нефтепродуктам на 350 тысяч, которое было частично компенсировано ростом по нефти на 90 тысяч баррелей в сутки, следует из ежемесячного доклада агентства. МЭА повысило прогноз спроса на нефть в мире в 2023 году

Согласно приложенным таблицам, в апреле российская добыча составляла 9,6 миллиона баррелей, а в мае — 9,45 миллиона баррелей в сутки. Соответственно, снижение составило порядка 150 тысяч баррелей в сутки.

"Российский нефтяной экспорт в мае снизился на 260 тысяч баррелей в сутки, до 7,8 миллиона баррелей в сутки, что практически не изменилось по сравнению с прошлым годом. Экспорт нефти вырос на 90 тысяч баррелей в сутки, до 5,2 миллиона баррелей в сутки, в то время как экспорт нефтепродуктов упал на 350 тысяч баррелей в сутки, до 2,6 миллиона баррелей в сутки", — говорится в докладе.

МЭА отмечает, что на Китай и Индию в мае пришлось не менее 56% от общего объема российского экспорта, а поставки в Африку, на Ближний Восток и в Латинскую Америку составили еще 12%.

По оценкам агентства, предполагаемые доходы от экспорта снизились на 1,4 миллиарда долларов, до 13,3 миллиарда, что на 36% меньше, чем год назад, при этом средние цены на нефть снизились с 60 долларов за баррель в апреле до 55 долларов за баррель в мае, добавляет МЭА.

Ранее страны ОПЕК и альянс ОПЕК+ исключили данные МЭА из своих расчетов, заменив их на информацию аналитических компаний Wood Mackenzie и Rystad Energy. Новак пояснял, что это связано с необъективностью агентства, определенные установки которого прослеживаются в заявлениях по анализу энергорынка.