МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Мировой спрос на нефть достигнет 105,7 миллионов баррелей в сутки в 2028 году, что на 5,9 миллиона баррелей в сутки больше по сравнению с уровнем 2022 года, следует из июньского доклада Международного энергетического агентства (МЭА). Добыча нефти в России в мае снизилась на 150 тысяч баррелей в сутки

"По нашим оценкам, в 2028 году мировой спрос на нефть достигнет 105,7 миллиона баррелей в день, что на 5,9 миллиона баррелей в день больше, чем в 2022 году", — говорится в докладе.

При этом агентство поясняет, что "исходя из существующих политических установок" рост мирового спроса на нефть в прогнозируемом периоде будет замедляться по мере продвижения так называемого энергетического перехода. Но хотя пик спроса на нефть уже не за горами, продолжающееся увеличение объемов нефтехимического сырья и авиаперевозок означает, что общее потребление продолжает расти на протяжении всего прогнозного периода.

МЭА также считает, что спрос на нефть, получаемую из горючих ископаемых видов топлива — без учета биотоплива, сырья для нефтехимии и других неэнергетических видов использования — достигнет пика в 81,6 миллиона баррелей в день в 2028 году.