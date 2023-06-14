УСТЬ-ЛУГА (Ленинградская область), 14 июн — ПРАЙМ. Ситуация с нефтепереработкой в России спокойная, рост первичной переработки с начала года составляет порядка 4,6%, сообщил журналистам министр энергетики РФ Николай Шульгинов. Добыча нефти в России в мае снизилась на 150 тысяч баррелей в сутки

"С нефтепереработкой у нас ситуация нормальная, спокойная, потому что рост нефтепереработки — с начала года где-то 4,6%. Это первичная нефтепереработка. Поэтому проблем нет", — рассказал министр.

Он добавил, что планово идет реализация поручений правительства по стимулированию выхода светлых нефтепродуктов в стране, модернизации НПЗ, а также увеличения производства моторных топлив. В рамках этой работы со многими компаниями заключены инвестсоглашения.

Как сообщал в феврале вице-премьер РФ Александр Новак, нефтепереработка по итогам 2022 года составила почти 272 миллиона тонн, что на 3% ниже показателя предыдущего года.