МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Страны-производители нефти, не входящие в альянс ОПЕК+, в ближайшие пять лет могут стать лидерами по темпам увеличения нефтедобывающих мощностей, следует из ежемесячного доклада Международного энергетического агентства (МЭА). МЭА ждет дальнейшего снижения добычи нефти ОПЕК+

"Нефтедобывающие страны, не входящие в альянс ОПЕК+, доминируют в среднесрочной перспективе по расширению мощностей: планируемый прирост мощностей к 2028 году составит 5,1 миллиона баррелей в день", — говорится в пресс-релизе МЭА. По данным агентства, это 86% от ожидаемых темпов увеличения мощностей.

В МЭА отмечают, что на США придется половина ожидаемого до 2028 года прироста нефтедобывающих мощностей в странах вне ОПЕК+, а Бразилия и Гайана обеспечат 1,9 миллиона баррелей в сутки.

Что касается стран, входящих в ОПЕК+, то основной рост нефтедобывающих мощностей придется на Саудовскую Аравию и ОАЭ.