МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль считает, что Индия скоро обгонит Китай в мировом спросе на нефть, передает агентство Рейтер. МЭА спрогнозировала лидеров прироста нефтедобывающих мощностей

"Индия скоро обгонит Китай в качестве крупнейшего драйвера мирового спроса на нефть", — передаёт агентство со слов Бироля, прямая цитата при этом не приводится.

"Одна из причин, почему мы так говорим, заключается в том, что электрификация автомобилей и автобусов в Китае быстро растет", — пояснил Бироль журналистам в кулуарах мероприятия G20 в Нью-Дели — эти слова агентство приводит.

Также, по словам главы агентства, которые также приводит Рейтер, поскольку Индия обладает богатыми мощностями возобновляемых источников энергии, страна не должна упустить возможность стать сверхдержавой в производстве зеленого водорода.