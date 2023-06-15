ПЕКИН, 15 июн — ПРАЙМ. Китай в январе-мае 2023 года нарастил добычу нефти на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, природного газа — на 5,3%, свидетельствуют опубликованные в четверг данные государственного статистического бюро КНР. 

Страны мира. Индия

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Китай за первые пять месяцев 2023 года добыл 87,71 миллиона тонн нефти, по сравнению с аналогичным периодом 2022 года рост составил 2,1%. Объем переработки нефти за январь-май 2023 года достиг 302,63 миллиона тонн, повышение показателя в годовом выражении составило 9,8%.

Отдельно в мае 2023 года объем добычи нефти в КНР составил 18,07 миллиона тонн (рост в годовом выражении на 2,7%), среднесуточный объем добычи в мае – 583 тысячи тонн; объем переработки в прошлом месяце достиг отметки в 62 миллиона тонн (рост в годовом выражении на 15,4%).

При этом за первые 5 месяцев года страна увеличила импорт нефти на 6,2% в годовом выражении — до 230,21 миллиона тонн. Импорт нефти отдельно в мае составил 51,44 миллиона тонн, рост по сравнению с маем 2022 года на 12,3%, но в сравнении с апрелем текущего года показатель упал на 1,4%.

Добыча газа в Китае в январе-мае 2023 года составила 97,3 миллиарда кубометров, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – 5,3%. Отдельно в мае 2023 года добыча газа в Китае составила 19 миллиардов кубометров, увеличившись в годовом выражении на 7,2%.

Импорт газа за первые пять месяцев года вырос на 3,3%, до 46,29 миллиона тонн. Отдельно в мае показатель вырос на 17,3%, составив 10,64 миллиона тонн.

Вместе с тем, выросло производство угля, так, в январе-мае текущего года рост показателя составил 4,8%, объем производства достиг отметки в 1,91 миллиарда тонн, при этом за первые пять месяцев года Китай на 89,6% увеличил импорт угля – до 180 миллионов тонн.

Отдельно в мае на китайских шахтах добыли 390 миллионов тонн угля, рост в годовом выражении составил 4,2%, среднесуточный объем добычи – 12,43 миллиона тонн. Импорт в мае достиг 39,58 миллиона тонн, рост по сравнению с маем 2022 года составил 92,6%.