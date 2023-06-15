С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн — ПРАЙМ. Переговоры об открытии Россией кредитной линии для Шри-Ланки находятся на финальной стадии, стороны обсуждают способ перемещения денег, заявила в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ посол Шри-Ланки в РФ Джанита Лиянаге. СМИ: Шри-Ланка планирует построить свою первую АЭС при поддержке России

"Мы по-прежнему на стадии обсуждения вопроса об открытии Россией кредитной линии для Шри-Ланки. Сейчас мы уже на финальной стадии переговоров, обсуждаются вопросы о том, как деньги будут переводиться, как будет проводиться погашение и другие вопросы, связанные с текущей ситуацией. Мы ожидаем, что министр энергетики посетит Россию, чтобы финализировать соглашение. Это не государственная кредитная линия, а коммерческая, будут вовлечены банки и страховые, это не государство – государству, но российское государство одобрило кредит", — сказала Лиянаге на полях форума в Санкт-Петербурге.

В апреле 2023 года министр транспорта Шри-Ланки Бандула Гунавардана, уполномоченный отвечать и за другие отрасли, во время визита в Россию сообщал РИА Новости, что Коломбо и Москва продолжают диалог о возможных закупках нефти и газа, вопрос на повестке министерства энергетики государства. До этого, в феврале, посол страны сообщала, что Шри-Ланка и Россия продолжают переговоры о кредите на покупку топлива, в тот момент островное государство ждало ответа от РФ.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.