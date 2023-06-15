2023-06-15T09:46:26+03:00

2023-06-15T09:46:26+03:00

2023-06-15T09:46:26+03:00

2023

https://1prime.ru/oil/20230615/840832392.html

Скидки на российскую нефть станут меньше, заявил Орешкин

Нефть

Новости

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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

. СКИДКИ НА РОССИЙСКУЮ НЕФТЬ ДЛЯ ДРУЖЕСТВЕННЫХ СТРАН БУДУТ МЕНЬШЕ — ОРЕШКИН НА ПМЭФ Новость дополняется ПРАЙМ, 15.06.2023

нефть, энергетика, новости

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60