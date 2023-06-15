Скидки на российскую нефть станут меньше, заявил Орешкин
МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. СКИДКИ НА РОССИЙСКУЮ НЕФТЬ ДЛЯ ДРУЖЕСТВЕННЫХ СТРАН БУДУТ МЕНЬШЕ — ОРЕШКИН НА ПМЭФ
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https://1prime.ru/oil/20230615/840832392.html
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МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. СКИДКИ НА РОССИЙСКУЮ НЕФТЬ ДЛЯ ДРУЖЕСТВЕННЫХ СТРАН БУДУТ МЕНЬШЕ — ОРЕШКИН НА ПМЭФ
Новость дополняется
https://1prime.ru/oil/20230615/840832392.html
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