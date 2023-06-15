С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн — ПРАЙМ. Решения ОПЕК+ направлены на баланс мирового рынка нефти, есть ожидания роста спроса во втором полугодии, сообщил журналистам глава "Газпром нефти" Александр Дюков на ПМЭФ. МЭА ждет дальнейшего снижения добычи нефти ОПЕК+

По его мнению, в настоящий момент мировой рынок сбалансирован.

"Решение (ОПЕК+ — ред.) принято, оно направлено на то, чтобы балансировать рынок. Что касается второго полугодия, есть ожидания, что спрос вырастет, и по результатам года спрос будет в районе 101,5-102 миллиона баррелей в сутки. Но будет это так, или нет – покажет только время", — сказал Дюков на вопрос о перспективах мирового спроса на нефть во втором полугодии и целесообразности сохранения квот ОПЕК+ и добровольного сокращения добычи ряда стран альянса.

Глава "Газпром нефти" отметил, что достаточно большое количество факторов могут влиять на будущую ситуацию на мировом рынке нефти, в том числе экономическая ситуация в западных странах.

"Мы видим, что высокие процентные ставки, безусловно, влияют на цены. Видим, что банковский кризис тоже, соответственно, не способствует росту какого-то оптимизма. В некоторых странах мы видим, если говорить о Европе и Северной Америке, снижение объемов потребления. Что будет во втором полугодии — сложно сказать. Ну и также, конечно, Китай — это тоже важный фактор, который будет определять этот баланс спроса и предложения во втором полугодии", — добавил он.

По словам Дюкова, "Газпром нефть" выполнила свою квоту в рамках добровольного дополнительного сокращения добычи нефти Россией. ОПЕК+: Россия в мае сократила добычу нефти на 416 тысяч баррелей к февралю

"Да, она пропорциональна (добыче — ред.)", — ответил Дюков на вопрос о том, выполнила ли "Газпром нефть" свою квоту по добровольному дополнительному сокращению добычи нефти Россией.

Он добавил, что компания будет придерживаться этой квоты до конца 2024 года. "Такое решение принято. Мы будем следовать соответствующему поручению", — сообщил Дюков в ответ на вопрос о сохранении этого сокращения до конца 2024 года.

Альянс ОПЕК+ по итогам заседания 4 июня объявил о продлении своей сделки на 2024 год и снижении со следующего года общего целевого уровня добычи нефти на 1,4 миллиона баррелей в сутки. Кроме того, продолжаются и даже переносятся на следующий год дополнительные, так называемые добровольные, сокращения добычи отдельными странами. В том числе Россией и Саудовской Аравией — по 500 тысяч баррелей в сутки, причем Эр-Рияд объявил об усилении своего сокращения на июль на 1 миллион баррелей в сутки с возможностью продления.

Россия ведет свое добровольное сокращение добычи нефти от уровня февраля 2023 года. Мониторинг будет вестись по независимым источникам, сообщал ранее вице-премьер РФ Александр Новак. ОПЕК+ 14 июня объявила, что февральский уровень добычи нефти РФ, уточненный независимыми источниками, составил 9,949 миллиона баррелей в сутки. Скидки на российскую нефть станут меньше, заявил Орешкин

Кроме того, Дюков сообщил, что "Газпром нефть" ставит перед собой задачу выполнить свою запланированную инвестпрограмму.

Глава Минфина РФ Антон Силуанов в апреле сообщил, что ведомство планирует донастроить топливный демпфер с июля текущего года сроком на один год, чтобы вдвое снизить "завышенную за счет средств бюджета" маржу нефтепереработчиков и сэкономить для казны 30 миллиардов рублей в месяц. Срок вступления в силу поправок сдвигается, по ожиданиям Минфина, на сентябрь.

Отвечая на вопрос о том, как корректировка демпфера может отразиться на инвестпрограммах НПЗ, Дюков сказал: "Сложно сказать за другие компании, но вполне возможно, если сократится денежный поток, мы ставим перед собой задачу выполнить ту инвестпрограмму, которую мы запланировали (в том числе в нефтепереработке — ред.)".

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 14 по 17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.