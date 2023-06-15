С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн — ПРАЙМ. "Газпром нефть" заинтересована в поставках нефти по Севморпути, возможна отгрузка нескольких танкерных партий нефти в восточном направлении в летнюю навигацию, сказал журналистам глава компании Александр Дюков в кулуарах ПМЭФ. Глава "Газпром нефти" оценил решения ОПЕК+

Глава "Росатома" Алексей Лихачев на совещании с членами правительства РФ в мае заявил, что "Росатом" прорабатывает с российскими компаниями переброску морских перевозок нефти с Балтики на СМП. Традиционно существенная часть поставок нефти шла из России в Европу через балтийские порты. Теперь же из-за санкций основные потоки идут в азиатском направлении. Кроме того, отправка судов по СМП выглядит более безопасным вариантом.

"Да, возможно, мы совершим отгрузку нескольких танкерных партий по Северному морскому пути в восточном направлении во время летней навигации — это июль-август-сентябрь", — ответил глава "Газпром нефти" на вопрос об интересе компании к такой переброске поставок.

При этом он добавил, что комментировать потенциальные объемы пока преждевременно.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.