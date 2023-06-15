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https://1prime.ru/oil/20230615/840840463.html
Глава "Газпром нефти" оценил давление Запада на нефтяную отрасль
Нефть
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. Глава "Газпром нефти" Александр Дюков, отвечая на вопрос о давлении Запада на нефтяную отрасль России, провел футбольную параллель: первый тайм отыграли, сейчас перерыв. Дюков... ПРАЙМ, 15.06.2023
нефть, энергетика, бизнес, новости, россия, нефтяная отрасль, запад, санкци
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн — ПРАЙМ. Глава "Газпром нефти" Александр Дюков, отвечая на вопрос о давлении Запада на нефтяную отрасль России, провел футбольную параллель: первый тайм отыграли, сейчас перерыв.
Дюков также является президентом Российского футбольного союза.
"Первый тайм отыграли, сейчас перерыв", — сказал он на ПМЭФ о давлении на нефтяную отрасль России. Первый тайм идет 150 лет, добавил Дюков.
На вопрос о том, кто победит, он ответил: "Дружба".
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14–17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.