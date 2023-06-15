С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн — ПРАЙМ. Глава "Газпром нефти" Александр Дюков, отвечая на вопрос о давлении Запада на нефтяную отрасль России, провел футбольную параллель: первый тайм отыграли, сейчас перерыв. Глава "Газпром нефти" оценил решения ОПЕК+

Дюков также является президентом Российского футбольного союза.

"Первый тайм отыграли, сейчас перерыв", — сказал он на ПМЭФ о давлении на нефтяную отрасль России. Первый тайм идет 150 лет, добавил Дюков.

На вопрос о том, кто победит, он ответил: "Дружба".

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14–17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.