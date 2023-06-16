МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Геополитические потрясения, вызванные конфликтом на Украине, изменили баланс сил на мировом рынке нефти: ОПЕК+ начала искать большей автономии от США, а ее главные игроки — Россия и Саудовская Аравия — объединились против Америки, положив конец эпохе однополярности., пишет "Жэньминь жибао". СМИ: давний союзник показал Вашингтону "средний палец"

Эксперты отмечают, что с прошлого года ОПЕК несколько раз сокращала добычу — в основном в целях стабилизации стоимости нефти и защиты интересов стран-членов. "Это отражает желание нефтедобывающих держав одновременно расширить свое влияние на цены на нефть и обрести политическую автономию. Все это категорически противоречит требованию Соединенных Штатов, чтобы все государства служили их интересам", — говорится в публикации.

С 2022 года ОПЕК+ противостоит давлению со стороны США. Группа неоднократно сокращала нефтедобычу: аналитики полагают, что такие действия отражают стремление картеля к расширению своей власти над ценами и к поиску политической автономии, которая избавит их от оков нефтедолларовой системы, отмечает автор.

С начала украинского конфликта США стремились ослабить Москву, в связи с чем они стали оказывать давление на Саудовскую Аравию и другие страны, настаивая, чтобы те исключили Россию из ОПЕК+. Получив отказ, США обратились к ОПЕК, ходатайствуя об увеличении добычи, но организация не поддалась давлению Вашингтона, не только не желая выполнять его просьбы, но и проявляя большую инициативу и автономию в энергетической политике, указывается в статье.

Кроме того, в январе этого года Саудовская Аравия объявила об официальном начале расчетов сделок с нефтью и природным газом в валютах, отличных от доллара. На экономическом форуме в Давосе министр финансов страны заявил, что Эр-Рияд открыт для обсуждения торговых сделок в альтернативных денежных единицах, напоминается в материале.

"По мнению экспертов, сокращение добычи нефти свидетельствует о том, что выгоды США больше не играют для Саудовской Аравии такой существенной роли. Хотя в настоящее время Королевство не хочет или не может полностью "расстаться с США", экономическая политика "Саудовская Аравия превыше всего" демонстрирует: эпоха однополярного мира действительно закончилась, и Америка больше не единственный игрок", — делает вывод автор.