МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу утром снижаются в рамках коррекции после сильного роста днем ранее, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.05 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,26%, до 75,47 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI — на 0,25%, до 70,44 доллара.
Накануне стоимость Brent увеличилась на 3,37%, WTI — на 3,44%. Рост котировок последовал после заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), который ожидаемо повысил учётную ставку до 4% с 3,75% годовых, а затем на пресс-конференции глава центробанка Кристин Лагард допустила новое повышение ставки в июле.
На удорожание нефти могло повлиять укрепление евро к доллару, последовавшее после этого.
Вечером будут опубликованы данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes о числе действующих нефтяных буровых установок в США за неделю по 16 июня. За неделю по 9 июня их число выросло на одну — до 556 агрегатов.
https://1prime.ru/oil/20230616/840844834.html
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