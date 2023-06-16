МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу утром снижаются в рамках коррекции после сильного роста днем ранее, свидетельствуют данные торгов. Глава "Газпром нефти" оценил давление Запада на нефтяную отрасль

По состоянию на 8.05 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,26%, до 75,47 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI — на 0,25%, до 70,44 доллара.

Накануне стоимость Brent увеличилась на 3,37%, WTI — на 3,44%. Рост котировок последовал после заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), который ожидаемо повысил учётную ставку до 4% с 3,75% годовых, а затем на пресс-конференции глава центробанка Кристин Лагард допустила новое повышение ставки в июле.

На удорожание нефти могло повлиять укрепление евро к доллару, последовавшее после этого.

Вечером будут опубликованы данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes о числе действующих нефтяных буровых установок в США за неделю по 16 июня. За неделю по 9 июня их число выросло на одну — до 556 агрегатов.