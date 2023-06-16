МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу днем слабо снижаются после значительного роста днем ранее, свидетельствуют данные торгов. Цена на золото падает в пятницу

По состоянию на 14.30 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,08% — до 75,61 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI — на 0,14%, до 70,52 доллара.

Днем ранее Brent подорожала на 3,37%, WTI — на 3,44%. Позитивной динамике способствовало укрепление евро к доллару после решения Европейского центробанка о повышении учетной ставки до 4% с 3,75% годовых. При этом глава ЕЦБ Кристин Лагард на пресс-конференции допустила новое повышение ставки в июле.

"Это была неделя игры в пинбол, где правит неопределенность", — сказал агентству Блумберг аналитик PVM Oil Associates Тамаш Варга (Tamas Varga).

"Инвесторы нервно реагируют на события, будь то оценки спроса-предложения, данные по запасам, решения по процентным ставкам или экономические данные", — добавил эксперт.