С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — ПРАЙМ. Власти РФ видят возможность снизить нефтяной дисконт в 25 долларов за баррель, закрепленный для налогообложения, считают его высоким, заявил журналистам министр финансов Антон Силуанов в кулуарах ПМЭФ. В США оценили "возможный" дисконт экспортируемой Россией нефти

"У нас сейчас дисконт минус 25. Мы видим, что есть возможность дальше посмотреть еще раз. Все-таки 25 — это большой дисконт", — сказал он.

С апреля текущего года в РФ действует механизм, ограничивающий дисконт на российскую нефть марки Urals по отношению к эталону — Brent (котировка North Sea Dated) – для расчета нефтяных налогов.

Если нефть Urals в июне будет дешевле эталонной нефти более чем на 28 долларов за баррель, то для расчета нефтяных налогов для российских компаний цена Urals будет зафиксирована как стоимость Brent, уменьшенная на 28 долларов. С июля же предельный размер дисконта составит 25 долларов.

Если дисконты на российскую нефть будут меньше указанных цифр, то налоги рассчитают исходя из фактической стоимости Urals.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.