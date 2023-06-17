Глава "Роснефти" сообщил о недоинвестировании в нефтяной сектор
Сечин заявил, что мировые запасы нефти восполняются только на 90 процентов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн — ПРАЙМ. Недоинвестирование происходит не только в добыче нефти, но и в геологоразведке, мировые запасы уже восполняются только на 90%, сообщил глава "Роснефти" Игорь Сечин на Петербургском международном экономическом форуме.
"Недоинвестирование происходит не только в добыче, но также и в геологоразведке, что уже привело к недовозмещению добычи приростом новых запасов. Восполнение составляет порядка 90%", — сказал Сечин.
Он добавил, что объемы поисково-разведочного бурения неуклонно снижаются, а их акцент направлен на все более и более глубоководные акватории.
Сейчас, по словам Сечина, средний размер открываемых месторождений в мире составляет порядка 15 миллионов тонн нефтяного эквивалента, что не сопоставимо с гигантскими открытиями 1970-х годов в Саудовской Аравии, Сибири в России, США.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://1prime.ru/oil/20230617/840862576.html
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