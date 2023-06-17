С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн — ПРАЙМ. Недоинвестирование происходит не только в добыче нефти, но и в геологоразведке, мировые запасы уже восполняются только на 90%, сообщил глава "Роснефти" Игорь Сечин на Петербургском международном экономическом форуме. В ВЭБ рассказали о потенциале роста внутреннего спроса и инвестиций России

"Недоинвестирование происходит не только в добыче, но также и в геологоразведке, что уже привело к недовозмещению добычи приростом новых запасов. Восполнение составляет порядка 90%", — сказал Сечин.

Он добавил, что объемы поисково-разведочного бурения неуклонно снижаются, а их акцент направлен на все более и более глубоководные акватории.

Сейчас, по словам Сечина, средний размер открываемых месторождений в мире составляет порядка 15 миллионов тонн нефтяного эквивалента, что не сопоставимо с гигантскими открытиями 1970-х годов в Саудовской Аравии, Сибири в России, США.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.