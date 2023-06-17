Странам ОПЕК стало трудно достигать общих решений, заявил Сечин
Сечин призвал обеспечить в ОПЕК+ мониторинг экспорта нефти с учетом внутренних рынков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн — ПРАЙМ. Нужно обеспечить в ОПЕК+ мониторинг не только квот на добычу, но и объемов экспорта нефти с учетом разных размеров внутренних рынков, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин.
"Представляется целесообразным обеспечить мониторинг не только квот на добычу, но также объемов экспорта нефти, учитывая различные размеры внутренних рынков", — сказал Сечин, выступая с докладом на энергетической панели ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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