ПВО отразили атаку на нефтепровод "Дружба" в Брянской области
Губернатор Брянской области Богомаз: ПВО отразили атаку БПЛА на нефтепровод "Дружба"
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МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Средства противовоздушной обороны отразили атаку на нефтеперегонную станцию "Дружба" в Брянской области, уничтожили три дрона самолетного типа, заявил губернатор региона Александр Богомаз.
Трубопровод "Дружба" начинается в Альметьевке, проходит через Брянск и разветвляется в направлении Польши и Венгрии, Словакии и Чехии.
"Сегодня ночью подразделениями ПВО вооруженных сил РФ в Новозыбковском городском округе была отражена атака ВСУ нефтеперегонную станцию "Дружба"", — отметил Богомаз в Telegram.
По словам губернатора, системы противовоздушной обороны благодаря профессионализму военных уничтожили три БПЛА самолетного типа.
https://1prime.ru/oil/20230617/840863149.html
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