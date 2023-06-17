МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Средства противовоздушной обороны отразили атаку на нефтеперегонную станцию "Дружба" в Брянской области, уничтожили три дрона самолетного типа, заявил губернатор региона Александр Богомаз. Зеленского уличили в попытке скрыть правду после атаки БПЛА на Москву

Трубопровод "Дружба" начинается в Альметьевке, проходит через Брянск и разветвляется в направлении Польши и Венгрии, Словакии и Чехии.

"Сегодня ночью подразделениями ПВО вооруженных сил РФ в Новозыбковском городском округе была отражена атака ВСУ нефтеперегонную станцию "Дружба"", — отметил Богомаз в Telegram.

По словам губернатора, системы противовоздушной обороны благодаря профессионализму военных уничтожили три БПЛА самолетного типа.