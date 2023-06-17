САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн — ПРАЙМ. Индия будет наращивать импорт российской нефти, и в ближайший год доведет ее долю в общем объеме до 30 процентов, заявил исполнительный директор Indian Oil Винод Кумар на ПМЭФ. Индия скоро обгонит Китай по потреблению нефти, заявил глава МЭА

"Потребление энергоресурсов в Индии составляет одну треть глобального показателя, следовательно, существует огромный потенциал, чтобы оно увеличивалось. Ожидается, что будет трехкратное увеличение спроса на нефть, газ и бензин, импорт сырой нефти будет увеличиваться, и России будет отводиться в этом главная роль", — сказал он.

"Доля импорта российской сырой нефти, которая составляла менее двух процентов в 2021-2022 годах, увеличилась в 2023 году в десять раз — до 20 процентов в корзине импорта сырой нефти. Ожидаю, что в период 2023-2024 годов она составит 30 процентов", — отметил Кумар.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14 — 17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.