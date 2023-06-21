МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило прогноз стоимости нефти марки Brent на 2023 год, при этом сохранило ожидания на 2024 год, следует из пресс-релиза агентства. Fitch резко понизило прогноз цен на газ в Европе

Fitch прогнозирует, что в текущем году цена нефти марки Brent составит 80 долларов за баррель против мартовского прогноза в 85 долларов. На 2024 год прогноз был сохранен на уровне в 75 долларов за баррель.

"Более низкий прогноз цен на нефть в 2023 году отражает более слабый краткосрочный спрос и опасения относительно замедления темпов роста мировой экономики, а также по-прежнему устойчивые поставки нефти, особенно из России, которая перенаправила свой экспорт в Азию", — говорится в сообщении.

Ожидания агентства по стоимости нефти марки WTI также были понижены на 2023 год – до 75 долларов за баррель с 80 долларов. В следующем году Fitch прогнозирует цену WTI на уровне в 70 долларов за баррель, как и ожидалось ранее.

Более долгосрочные прогнозы по ценам обеих марок нефти были повышены. Так, стоимость Brent в 2025 году ожидается на уровне 70 долларов за баррель против 65 долларов, в 2026 году – на уровне 65 долларов за баррель против 53 долларов ранее. Прогноз по ценам на WTI был повышен на 2025 год до 65 долларов за баррель с 60 долларов ранее, на 2026 год – до 60 долларов с 50 долларов в марте.