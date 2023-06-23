МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Власти округа Малтнома в американском штате Орегон подал иск против 17 нефтегазовых компаний с требованием выплатить более 50 миллиардов долларов в качестве компенсации за возникновение феномена "теплового купола", с которым связывают смерть десятков людей в регионе, сообщает региональный вещатель OPB. Стратегический резерв нефти США остается на минимуме

Метеорологическое явление "тепловой купол", при котором в атмосфере образуется ограниченная область горячего воздуха в виде перевернутой чаши, наблюдалось в Орегоне летом 2021 года. Согласно отчету, в округе Малтнома, в которых входит крупнейший город штата Портленд, за это время было зарегистрировано 69 смертей от жары. В обычный год летальных случаев, связанных с жарой, как правило, не происходит.

В иске утверждается, что компании, добывающие углеводороды, "обманчиво рекламируют продукты из ископаемого топлива как безвредные для окружающей среды", в результате чего возникают такие смертоносные феномены, как "тепловой купол".

Округ требует выплаты 50 миллионов долларов в качестве компенсации фактического ущерба за "тепловой купол" 2021 года, а также 1,5 миллиарда в качестве компенсации будущего ущерба. Основную часть иска составляют 50 миллиардов долларов, с помощью которых власти округа хотят лучше подготовиться к изменению климата, в том числе провести исследования, модернизировать общественную инфраструктуру и медицинское обслуживание.

Уточняется, что в число ответчиков по иску включены нефтегазовые гиганты Shell, Chevron, BP и ExxonMobil.