МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу вечером снижаются на возобновившихся опасениях за перспективы мировой экономики, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. Нефть дешевеет на торгах пятницы

По состоянию на 20.51 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 0,71% — до 73,61 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI — на 0,85%, до 68,92 доллара.

Инвесторов беспокоит состояние мировой экономики на фоне продолжения "ястребиной" денежно-кредитной политики центробанков. Так, на этой неделе Банк Англии неожиданно повысил учетную ставку на 50 базисных пунктов, до 5%. На прошлой неделе Европейский центробанк также повысил ставку, до 4% с 3,75%. Федрезерв США сохранил ставку, однако счел целесообразным ее повышение до конца года.

"Страх повышения ставок и связанного с этим замедления экономической активности оказывает давление на нефтяной сектор", — цитирует агентство Блумберг директора по фьючерсам на энергоносители Mizuho Securities Роберта Яугера (Robert Yawger). Эксперт также добавил, что повышения учетных ставок приведет к увеличению стоимости транспортировки нефти.

В пятницу также были опубликованы данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes о числе действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 23 июня их число снизилось на шесть — до 546 агрегатов.

Неделю нефтяные котировки также могут завершить в минусе – с понедельника Brent подешевел на 3,8, WTI – на 3,4%.