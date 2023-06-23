Кирби: США не против закупок Индией нефти у России
Кирби: США не против закупок нефти у России, если цена не превысит 60 долларов за баррель
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ВАШИНГТОН, 23 июн ПРАЙМ. США не против закупок Индией нефти в России и надеются, что та продолжит пользоваться выгодами согласованного Западом "ценового потолка", заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби.
"Индия должна сама принимать суверенные решения по поводу закупок нефти. Надеемся, что мы продолжим видеть, что они закупают российскую нефть по цене "потолка" или ниже ее, как они это делали", — сказал он на брифинге Белого дома.
США вместе с союзниками согласовали ценовой потолок в 60 долларов за баррель, соблюдение которого освобождает российскую нефть от западных санкций при поставках морским путем.
https://1prime.ru/oil/20230623/840912515.html
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