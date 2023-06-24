Ростовские власти сообщили о достаточном запасе топлива в области
Замгубернатора Сорокин: все нефтебазы в Ростовской области имеют достаточный запас топлива
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 июн — ПРАЙМ. Все нефтебазы в Ростовской области имеют достаточный запас топлива, перебоев с поставками не ожидается, сообщил журналистам заместитель губернатора региона Игорь Сорокин.
"В настоящее время в Ростовской области перебоев с поставками топлива не ожидается. АЗС работают в штатном режиме. Все нефтебазы на территории региона имеют достаточный запас топлива, поставки на АЗС осуществляются в плановом режиме", — сказал он.
Сорокин добавил, что данный вопрос стоит на контроле министерства промышленности и энергетики Ростовской области.
Ранее администрация Ростова-на-Дону также сообщила, что дефицита продовольствия, воды, топлива и гигиенических средств в городе нет и не стоит массово скупать эти категории товаров.
https://1prime.ru/oil/20230624/840914228.html
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