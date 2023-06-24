РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 июн — ПРАЙМ. Все нефтебазы в Ростовской области имеют достаточный запас топлива, перебоев с поставками не ожидается, сообщил журналистам заместитель губернатора региона Игорь Сорокин. Кирби: США не против закупок Индией нефти у России

"В настоящее время в Ростовской области перебоев с поставками топлива не ожидается. АЗС работают в штатном режиме. Все нефтебазы на территории региона имеют достаточный запас топлива, поставки на АЗС осуществляются в плановом режиме", — сказал он.

Сорокин добавил, что данный вопрос стоит на контроле министерства промышленности и энергетики Ростовской области.

Ранее администрация Ростова-на-Дону также сообщила, что дефицита продовольствия, воды, топлива и гигиенических средств в городе нет и не стоит массово скупать эти категории товаров.