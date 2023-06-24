В Воронеже загорелся резервуар с топливом на нефтебазе, заявил Гусев
Губернатор Гусев заявил, что в Воронеже тушат горящий резервуар с топливом на нефтебазе
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МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Резервуар с топливом загорелся на нефтебазе на улице Димитрова в Воронеже, рассказал губернатор региона Александр Гусев.
"В Воронеже идет тушение горящего резервуара с топливом на нефтебазе на улице Димитрова", — отметил он в телеграм.
По слвам губернатора, на месте ЧП работают свыше 100 пожарных и 30 единиц техники.
По предварительным данным пострадавших нет, добавил Гусев.
Мэр Воронежа Вадим Кстенин позднее заявлял, что городские власти оказывают содествие техникой в ликвидации пожара.
Режим контртеррористической операции введен в Воронежской области. Губернатор сообщил, что в рамках КТО на территории Воронежской области вооруженными силами РФ проводятся необходимые оперативно-боевые мероприятия.
https://1prime.ru/oil/20230624/840914896.html
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