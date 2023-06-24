МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Резервуар с топливом загорелся на нефтебазе на улице Димитрова в Воронеже, рассказал губернатор региона Александр Гусев. Жилой дом в Воронеже поврежден в результате падения дрона

"В Воронеже идет тушение горящего резервуара с топливом на нефтебазе на улице Димитрова", — отметил он в телеграм.

По слвам губернатора, на месте ЧП работают свыше 100 пожарных и 30 единиц техники.

По предварительным данным пострадавших нет, добавил Гусев.

Мэр Воронежа Вадим Кстенин позднее заявлял, что городские власти оказывают содествие техникой в ликвидации пожара.

Режим контртеррористической операции введен в Воронежской области. Губернатор сообщил, что в рамках КТО на территории Воронежской области вооруженными силами РФ проводятся необходимые оперативно-боевые мероприятия.