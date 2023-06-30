МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак дал поручение проработать квотирование экспорта нефтепродуктов нефтяными компаниями, сообщило правительство РФ. Новак оценил добычу энергоресурсов в России в выходные

Новак провёл совещание по ситуации на рынке нефтепродуктов, в ходе которого он дал ряд поручений.

"Вице-премьер поддержал предложение ФАС об увеличении минимального объёма продаж бензина на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) до 13% от объёма производства, а также поручил обсудить возможность дальнейшего наращивания нормативов в случае обострения рыночной ситуации", — говорится в сообщении кабмина.

"Он также дал поручение проработать квотирование экспорта нефтепродуктов нефтяными компаниями", — говорится в сообщении.

В совещании также приняли участие представители нефтяных компаний и государственных органов власти. Стороны обсудили инструменты стабилизации объёмов поставок топлива на внутренний рынок, недопущение его дефицита.

"Минэнерго совместно с Федеральной антимонопольной службой должны будут принять меры по недопущению серого экспорта нефтепродуктов и по итогам работы доложить в правительство", — также указано в релизе правительства.

Биржевые цены на бензин в России весной и в начале лета, ускорив темпы роста, обновили свои рекордные значения, достигнутые в середине 2021 года. В связи с ростом цен Минэнерго РФ сначала рекомендовало нефтяникам увеличить продажи бензина на бирже, а потом пригрозило ограничением экспорта. После этого нефтяники сократили экспорт, цены временно чуть сбавили темпы роста.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России в июне потребовала от 9 нефтяных компаний увеличить объем продаж бензина через биржу. Позднее, когда оптовые цены еще ускорили темпы роста, ФАС заявила, что проверяет некоторые крупные нефтяные компании на предмет соответствия антимонопольным требованиям, добавив, что рассматривает ужесточение критериев экспорта топлива. Также ведомство разработало документы об увеличении нормативов продаж бензина на бирже до 13% с 12%, дизеля — до 9,5% с 8,5%.