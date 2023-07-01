МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Пошлина на экспорт нефти из России с 1 июля понижается на 0,6 доллара — до 15,6 доллара за тонну, следует из данных Минфина. Пенсии, микрозаймы и налоги: что изменится в жизни россиян с 1 июля

Средняя цена нефти Urals, основной российской экспортной марки, за период с 15 мая по 14 июня составила 54,57 доллара за баррель, или 398,3 доллара за тонну. При этом стоимость North Sea Dated (Brent датированный) составляла 75,46 доллара, таким образом российская марка торговалась с дисконтом 20,89 доллара. Месяцем ранее баррель Urals стоил 55,97 доллара.

Пошлина на светлые нефтепродукты и масла с 1 июля понижается на 0,2 доллара и составит 4,6 доллара за тонну, на темные — 15,6 доллара. Пошлина на экспорт товарного бензина составит 4,6 доллара, прямогонного (нафты) – 8,5 доллара за тонну.

Пошлина на сжиженный газ (СПБТ) и чистые фракции СУГ по-прежнему остается нулевой. Пошлина на кокс составит 1 доллар за тонну.