ВАШИНГТОН, 1 июл — ПРАЙМ. Министерство энергетики США сообщило о заключении контрактов на покупку 3,2 миллиона баррелей нефти для восполнения стратегического резерва страны по средней цене в 72 доллара за баррель по сравнению с ценой продажи в 2022 году на уровне 95 долларов за баррель. Стратегический резерв нефти США остается на минимуме

"3,2 миллиона баррелей закупаются по средней цене 71,98 доллара за баррель, ниже средней цены порядка 95 долларов за баррель, по которой та нефть из стратегического резерва была продана в 2022 году", — говорится в заявлении ведомства.

Закупаемая нефть, как уточняется, произведена в США, контракты заключены с четырьмя компаниями, фактические поставки запланированы на сентябрь.

"Седьмого июля министерство энергетики планирует объявить очередной запрос на предложение для покупки нефти с поставкой в октябре и ноябре", — добавили в минэнерго.

В среду управление энергетической информации минэнерго страны отчиталось о снижении стратегического резерва нефти в США за неделю по 23 июня на 1,4 миллиона баррелей, до 348,6 миллиона баррелей. Показатель остается на минимуме с недели, завершившейся 19 августа 1983 года, когда стратегический резерв составлял 345,7 миллиона баррелей нефти. На минимуме с августа 1983 года показатель остается третью неделю.

Стратегический резерв нефти США непрерывно снижался с сентября 2021 года по начало текущего года. В период с января по март этого года показатель не менялся, а затем вновь начал опускаться.

В прошлом году президент США Джо Байден объявил о высвобождении из стратегического резерва суммарно 180 миллионов баррелей нефти для снижения внутренних цен на бензин и подвергся критике политических оппонентов за опустошение резерва без экстренной необходимости.