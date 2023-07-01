МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Оман проявляет интерес к выходу российских компаний на его энергетический рынок, в связи с чем предложил обеспечить участие в тендерах на разведку и добычу полезных ископаемых, заявил в интервью РИА Новости исполнительный директор российско-оманского делового совета при Торгово-промышленной палате РФ Владимир Дергачев. Левитин назвал место, куда "разворачиваются" российские грузоперевозки

"Во время последней встречи весной этого года в министерстве энергетики и минеральных ресурсов Омана новым министром было заявлено о желании Омана видеть российские компании на рынке султаната. За этим заявлением последовало предложение обеспечить участие наших компаний в тендерах на разыгрываемые участки на нефтеразведку и добычу полезных ископаемых, после чего нам были переданы соответствующие карты с разбивкой разыгрываемых участков недр по блокам с очерченными границами", – сказал Дергачев.

"Мы незамедлительно транслировали полученные данные в "Зарубежнефть" и АО "Росгелогия", так что оманцы в ожидании их реакции", – добавил он.

Также Россия и Оман обсуждают создание коммуникационного агентства, которое будет структурировать двустороннее сотрудничество в бьюти-сфере, сказал Дергачев.

"Ведется работа по созданию коммуникационного агентства, деятельность которого предполагает правильное структурирование отношений в сфере так называемой бьюти-индустрии", — сказал Дергачев.

Он добавил, что на одной из российских радиостанций идет подготовка медиакампании по выводу на российский рынок нового аромата.

"В ее рамках состоится розыгрыш путевок в Оман с проживанием и перелетом, а также посещением парфюмерной фабрики в Маскате. Итогом должен стать вывод нового аромата на наш рынок", — отметил эксперт.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10:00 мск.