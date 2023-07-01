МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Оман заинтересован в новых российских разработках и технологиях в сфере нефтяной промышленности, а также в телеметрическом оборудовании, заявил в интервью РИА Новости исполнительный директор Российско-Оманского делового совета при ТПП РФ Владимир Дергачев. Минфин ждет предложений нефтяников по привязке налогов к сорту Dubai

"Мы наблюдаем заинтересованность оманцев к российскому телеметрическому оборудованию, применяемому при анализе состояния скважин, а также к новым российским разработкам и технологиям, которые могут быть востребованы на нефтепромыслах Султаната", — сказал Дергачев.

Он добавил, что переговоры с оманской стороной показывают, что Маскат заинтересован в получении более дешевых услуг и использовании новых технологий, а также химических компонентов при проведении работ по бурению и освоению скважин с перспективой дальнейшей совместной работы.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10:00.