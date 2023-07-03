МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник утром показывают слабую динамику на фоне разнонаправленных базовых факторов, свидетельствуют данные торгов. Названа страна, которую хотят захватить США ради нефти

По состоянию на 8.34 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,09%, до 75,34 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI — на 0,11%, до 70,56 доллара.

Инвесторы оценивают перспективы поставок на фоне усилий ОПЕК+ по снижению добычи, а также прогнозы спроса на фоне ужесточения мировыми центробанками монетарной политики, что усиливает риски рецессии.

"В третьем квартале нефтяные цены могут оставаться зависимыми от опасений вокруг спроса, но сокращение предложения ОПЕК начнет оказывать поддержку", — сказал агентству Блумберг рыночный стратег Saxo Capital Markets Pte в Сингапуре Чару Чанана (Charu Chanana).

В то же время участники торгов обращают внимание на макростатистику из Китая, одного из крупнейших потребителей и импортеров нефти. Индекс деловой активности PMI в производственном секторе КНР, по версии делового издательства Caixin, в июне опустился до 50,5 пункта с до 50,9 пункта месяцем ранее. С одной стороны, показатель снизился, но при этом оказался лучше прогноза в 50,2 пункта.