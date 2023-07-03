МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Россия добровольно сократит экспорт нефти в августе на 500 тысяч баррелей в сутки для обеспечения баланса нефтяного рынка, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. Пошлина на экспорт нефти из России снижается до 15,6 доллара за тонну

"В рамках усилий по обеспечению баланса рынка Россия добровольно сократит в августе поставки на нефтяные рынки на 500 тысяч баррелей в сутки посредством сокращения экспорта на обозначенную величину", — сказал Новак.

Как уточнили журналистам в аппарате Новака, в результате Россия в августе сократит добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки в дополнение к принятым обязательствам в рамках добровольного сокращения добычи нефти.

Новак в феврале заявил, что Россия в марте добровольно сократит добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки, что будет способствовать восстановлению рыночных отношений на фоне введения некоторыми странами механизма потолка цен на российские нефть и нефтепродукты. Позднее Россия приняла решение продлить добровольное сокращение добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки до конца декабря 2024 года. Заявленный объем добровольного сокращения был достигнут в апреле, говорил Новак.