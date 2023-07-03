МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть замедлили рост после скачка на 1,5% ранее днем, реагируя на статистические данные по США, свидетельствуют данные торгов. Скидка на нефть Urals составила 19,43 доллара за баррель в июне

По состоянию на 18.25 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,16%, до 75,53 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI — на 0,13%, до 70,69 доллара.

Нефтяной рынок оценивает макроэкономические данные по США. Индекс деловой активности в промышленности США по итогам июня неожиданно снизился — до 46% с майского уровня в 46,9%. При этом аналитики ждали роста показателя до 47%. Спад экономической активности может усиливать опасения рецессии и последующего падения спроса на нефть.

Ранее днем Саудовская Аравия объявила, что продлит июльское добровольное сокращение добычи нефти на 1 миллион баррелей в сутки на август. Чуть позднее вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что Россия добровольно сократит экспорт нефти в августе на 500 тысяч баррелей в сутки для обеспечения баланса нефтяного рынка. Это привело к резкому росту цен на нефть на 1,5%.