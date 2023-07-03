МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Алжир принял решение в августе добровольно сократить добычу нефти еще на 20 тысяч баррелей в сутки, дополнительно к начатому с мая сокращению на 48 тысяч баррелей в сутки, сообщило министерство энергетики страны. Скидка на нефть Urals составила 19,43 доллара за баррель в июне

"В рамках совместных усилий стран ОПЕК+ и в поддержку дополнительных сокращений, предусмотренных королевством Саудовская Аравия и Российской Федерацией для баланса и стабильности мировых рынков нефти, Алжир принял решение о дальнейшем сокращении добычи на 20 тысяч баррелей в сутки за период с 1 по 31 августа 2023 года", — говорится в сообщении.

Уточняется, что объявленное снижение добычи дополнит добровольное сокращение на 48 тысяч баррелей в сутки, принятое в конце апреля 2023 года.

Таким образом, общая добыча нефти в Алжире в августе должна составить 940 тысяч баррелей в сутки, заключает министерство.

Ранее в понедельник Саудовская Аравия объявила о продлении добровольного сокращения добычи на 1 миллион баррелей в сутки, начатого в июле, на август. Чуть позднее вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что Россия сократит экспорт нефти в августе на 500 тысяч баррелей в сутки.